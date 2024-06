Il derby fra film e realtà: Lino Banfi “L’Italia sembrava la mia Longobarda”

Chissà come la incasserà Luciano Spalletti, forse con un sorriso anche se amaro, ma se Lino Banfi si lascia andare è anche giusto che sia...Proprio il celebre protagonista del film cult "L'allenatore nel pallone", ha commentato in maniera salace l'eliminazione dell'Italia.

Intervistato ai microfoni di "LaPresse", l'attore pugliese non le ha mandate a dire: "Come la Longobarda? Ma certo. C'è modo e modo, non si può parlare in campo con tutto quel casino, il giocatore non capisce quello che sta dicendo".