Il figlio di Michael Owen sta diventando cieco: e lui ne parla apertamente sui giornali…

James soffre di una malattia genetica rara e incurabile, la sindrome di Stargardt, che gli è stata diagnosticata all’età di 8 anni…

Davide Capano Redattore

Michael Owen ha parlato apertamente in un’intervista al Daily Mail della malattia del figlio, che sta diventando progressivamente cieco. James, 17 anni, soffre della sindrome di Stargardt, una malattia genetica rara e incurabile che colpisce il centro della retina e che gli è stata diagnosticata all’età di 8 anni.

Il Pallone d’Oro 2001 ammette che è stato difficile ricevere la diagnosi. “All’inizio è stato molto complicato per me. Ovviamente si vuole che i propri figli abbiano una vita perfetta, ma ora vedo tutto come un ‘piccolo’ ostacolo nella vita di James. Ovviamente è qualcosa con cui dovrà convivere, ma è così che devo vederla”, ha detto l’ex attaccante di Liverpool, Manchester United e Real Madrid, con il figlio al suo fianco.

“Per me significa più di ogni altra cosa nella vita e se potessi gli darei i miei occhi, farei uno scambio... Ma dobbiamo convivere con questa situazione, non possiamo fare nulla. Potrebbe pensare ‘perché io?’, ma James non è così. All’inizio poteva pensarlo, ma ora, come dice lui stesso, è un ragazzo positivo”, ha aggiunto Owen.

Da parte sua, James ha spiegato che attualmente ha una “visione centrale sfocata”, vede male i colori e le diverse intensità di luce, ma mantiene una “buona visione periferica”. “Tornavo a casa da scuola sconvolto perché non riuscivo a vedere le cose come gli altri bambini e alcuni ne ridevano. Allora ero un ragazzo completamente diverso, più negativo nei confronti della malattia. Ora vedo le cose in modo diverso e questo lo devo a mio padre. Mi ha aiutato molto e mi ha reso sicuramente una persona più felice. Ho imparato a ridere della situazione”, ha ammesso il giovane, che sognava di diventare un calciatore.

Padre e figlio parlano della malattia in modo semplice, ma papà Michael ricorda che quando ha saputo della diagnosi... non è stato facile. “Sono crollato perché mi sono reso conto delle conseguenze che avrebbe avuto sul suo futuro. Per esempio, non sarà in grado di guidare. Non potrà parlare di calcio al pub con me e il nonno perché non potrà seguire la partita in tv. Ma ci divertiamo a fare altre cose. Ascolta, ride e scherza. Non è nella mia natura pensare alle cose in modo negativo. Non mi sveglio ogni mattina pensando ‘Oh James, gli occhi...’. Mi sveglio e penso ‘che amico!’. È davvero un bravo ragazzo”.

Owen cerca di trarre il meglio dalla situazione e dice di passare più tempo con suo figlio. “Lo accompagno ovunque. È lo scenario perfetto per ogni padre. A un certo punto pensi che i tuoi figli cresceranno e andranno via di casa. È un po' positivo pensare che sarà sempre vicino a me”.

E se all’inizio lui e sua moglie portavano James in ospedale ogni mese per i controlli di routine, presto hanno smesso di farlo. “Perché? Per sentirsi dire che non migliorerà? Per sentirsi dire che è peggiorato del 5% negli ultimi due anni?”. La speranza di una cura per una malattia che colpisce 1 persona su 10.000 è ancora viva. “Speriamo in un trattamento che lo aiuti, ma fino a quando non succederà, andremo avanti con le nostre vite”, ha concluso l’ex nazionale inglese.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Derbyderbyderby per scoprire tutte le news di giornata.