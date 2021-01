Il Maradona nigeriano del freestyle ha 12 anni: Eche Chinonso, 111 tocchi di palla in un minuto!

Chinonso Eche ha stupito tutti con il suo talento per il freestyle. Il 12enne nigeriano ha realizzato 111 palleggi in un minuto con un altro pallone sopra la testa entrando nel Guinness dei primati

Alcuni ragazzi, all’uscita da scuola, tornano a casa e accendono la Play, il computer oppure iniziano a guardare una serie tv. Altri, come Eche Chinonso, hanno solo una cosa in mente: la palla. Conosciuto come “The Amazing Kid”, questo ragazzo nigeriano di 12 anni è un mostro con il pallone. Tanto che ha raggiunto un record mondiale per le innate capacità tecniche con uno stile molto “maradoniano”.