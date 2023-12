Il nuovo presidente del Santos non vuole la maglia numero 10 di Pelé in Seconda divisione

L'avvocato Marcelo Teixeira, appena un'ora dopo essere stato eletto nuovo presidente del Santos, ha annunciato la decisione, in un evento elettorale segnato da incidenti e proteste per la situazione del club: "Nel campionato di San Paolo potremo giocare normalmente indossando e portando in campo anche la maglia numero 10, ma nel campionato brasiliano, finché non torneremo in prima divisione, un livello degno di Pelé, non giocheremo con la maglia numero 10", ha affermato Teixeira, che torna alla guida del club da lui presieduto per sei mandati, tra il 1992 e il 1993 e tra il 2000 e il 2009.