Il Parma di Pecchia al derby femminile: le crociate battono in rimonta il Sassuolo

La seconda giornata di Serie A Tim si è chiusa con la prima storica vittoria del Parma nel massimo campionato. Per di più nel derby con il Sassuolo, vinto 2-1 in rimonta e con la soddisfazione della presenza sugli spalti anche dei colleghi della prima squadra maschile.

Per le ragazze invece esordio interno da incorniciare, mentre il Sassuolo incassa il secondo ko nelle prime due giornate di campionato per la seconda volta nella massima competizione (la prima nel 2017/18) e rimane a quota zero punti con Milan, Pomigliano e Como Women.