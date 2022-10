Il Racing terzo incomodo nel derby fra Boca e River: striscioni duri, aria da resa dei conti

“La maglia del Racing è per i coraggiosi”, “Giocatori, staff tecnico, mediocri” e “I codardi non fanno la storia” sono le tre parate apparse sospese sul passaggio Oreste Omar Corbatta. Invece su Calle Colón ecco un'altra scritta, questa volta indirizzata al capocannoniere della squadra Enzo Copetti: “Copetti bocón. Prendi il comando, testa di m...".

Il disagio dei tifosi del Racing nei confronti di Copetti è dovuto al fatto che non ha calciato il rigore decisivo - al 44' del secondo tempo con la gara in parità - dopo aver dichiarato che la sua squadra sarebbe stata campione dopo la vittoria per 2-0 contro l'Atlético Tucumán alla 24esima giornata, con altre tre partite da giocare e con il Boca, la squadra che ha vinto il titolo, con una partita in meno.