Il razzista del Manchester derby: Anthony Burke radiato a vita dal City

Anthony a mai più...la decisione forte del Manchester City

Nell'ormai lontano 2019 pre-Covid, nel derby tra Manchester City e United, un supporter dei Citizens aveva rivolto insulti razziali ai giocatori avversari: sperava di farla franca essendo nel mucchio molta gente. Così però non è andata e ieri è arrivata la sentenza di colpevolezza. Il tifoso del City, Anthony Burke, 42 anni, è stato dichiarato colpevole per gli insulti discriminatori. Il giudice lo ha condannato e la pena è stata molto severa. Tre anni lontano dai tutti i campi da calcio, niente ingresso nella città in cui giocherà la Nazionale e impossibilità di accedere alle zone limitrofe degli stadi che ospitano il Manchester City in trasferta.