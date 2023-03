Il Reims non perde più, ma ogni partita paga una multa!

Giocava a Football Manager e adesso allena squadra. Ma, veramente, non si potrebbe...

di Matteo Murru -

Ebbene sì. Da quando c’è Still in panchina nel Reims, la squadra non ha ancora perso in Ligue 1. Ma dopo ogni match il club è costretto a pagare una multa da 25.000 euro.

L'allenatore provetto...

Will Still, non ha ancora il patentino per allenare, e la sua carriera è iniziata giocando a Football Manager. Seppure questa storia ha del meraviglioso, il Reims è però costretto a sborsare fior fior di quattrini dopo ogni gara.

Come riportato dal sito Gianlucadimarzio.com, la spesa ammonterebbe a 25.000 euro. Questa la multa da pagare per la presenza in panchina di un allenatore senza ‘brevetto’ per la Ligue 1. Still è reduce da una striscia di risultati utili incredibile. Sono infatti 18 i risultati utili consecutivi in campionato e, dai bassi fondi, il tecnico belga ha portato il Reims all’ottavo posto in Ligue 1, a soli 6 punti dalla zona Conference League.