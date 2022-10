Il Roda vince ma il derby del Limburgo lascia a piedi i tifosi VVV Venlo: pullman distrutti dai sassi

Il derby del Limburgo tra VVV Venlo e Roda JC è stato vinto 4-1 dal Roda venerdì sera. Le due squadre sono a ridosso delle prime 4 in classifica, nella Seconda divisione olandese.

Un autobus pieno di sostenitori del VVV Venlo è stato colpito da lanci di pietre venerdì sera a Kerkrade, durante uno dei derby del Limburgo, la provincia olandese che ha Maastricht come capitale. Nessuno è rimasto ferito. Danneggiati due autobus. La polizia ha effettuato quattro arresti per violenza pubblica. I disordini sono scoppiati dopo la partita contro il Roda JC.

L'autista di uno degli autobus afferma che due pullman sono stati danneggiati. Uno è attualmente non disponibile a causa di danni. Dopo i disordini a Kerkrade, i 13 autobus di tifosi si sono diretti a Venlo. "Ci chiediamo come affronteremo questo problema in futuro", afferma il portavoce del club Bas de Smit. Lunedì prossimo è previsto un incontro tra il VVV Venlo e l'associazione dei tifosi.