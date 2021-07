Il sacerdote amico di Stefano Sensi: “Giocava a calcio con me”

Dalla celebrazione delle nozze al ricordo di quando giocavano insieme. L’amico sacerdote ricorda le partite con Sensi

Un matrimonio particolare per Stefano Sensi e signora. La cerimonia religiosa infatti è stata celebrata da un grande amico della coppia, molto legato al calciatore nerazzurro. Parliamo di Don Roger Nkou Fils, già parroco di Urbania. Città nella quale è arrivato nel 1994, per motivi di studio, e dove ha conosciuto un giovane calciatore. Un ragazzo che ha visto crescere.

Quel giovane era Stefano Sensi, che partecipava alle partite organizzate in Urbania, e giocava col sacerdote davanti al campetto di casa. Questo il ricordo di Don Roger: “Il ragazzo era già forte all’epoca, avevo pronosticato una carriera eccellente per lui”. E’ stata proprio la coppia a contattare il sacerdote, venuto apposta dalla Germania (dove si trova attualmente) per l’importante evento. La riprova di un rapporto molto forte.