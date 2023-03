Il timbro del GOS: tifosi catanzaresi fuori dal derby di Crotone

Del Gos (Gruppo operativo sicurezza) fanno parte funzionari dei Vigili del fuoco, del Servizio sanitario, della Polizia municipale. Questo organo, presieduto da un funzionario di polizia nominato dal questore, ha deciso di tenere chiusi i cancelli del settore ospiti dello stadio di Crotone per il derby di lunedì sera 13 marzo contro il Catanzaro.

Vietata la vendita dei tagliandi per i residenti della provincia di Catanzaro

Sarà dunque un Crotone-Catanzaro inibito ai tifosi giallorossi quello fra la loro squadra capolista del girone C di Serie C e il Crotone secondo in graduatoria. La decisione era nell’aria ed è stata ufficializzata questa mattina.