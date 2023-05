Il Tribunale disciplinare annuncerà le sanzioni per il Superclásico: referto arbitrale “leggero”

BUENOS AIRES, ARGENTINA - MAY 07: Sergio Romero (C) and Luis Advíncula of Boca Juniors argue with Agustin Palavecino of River Plate during a Liga Profesional 2023 match between River Plate and Boca Juniors at Estadio Más Monumental Antonio Vespucio Liberti on May 07, 2023 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Daniel Jayo/Getty Images)