Il Widzew vince il primo derby polacco del 21′ secolo: tra poliziotti e incappucciati…

Dopo quasi 24 anni, il Widzew Łódź ha finalmente vinto contro il Legia Varsavia. La squadra di Łódź ha vinto in casa 1-0: gol nel finale di Fran Alvarez e ha rotto la serie di 24 partite consecutive senza vittorie contro il Legia...

Lodz, nella Polonia centrale, è la terza città polacca per grandezza dopo Varsavia e Cracovia. Ha circa 670 mila abitanti. Si trova a soli 140 km a sud-ovest di Varsavia. Questo è uno dei motivi per cui esiste una grande rivalità tra le due città, che si estende anche al calcio. La partita tra Widzew e Legia è nota come il derby nazionale, il Classico di Polonia.