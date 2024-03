Illesi per miracolo: la storia di un padre di famiglia al volante dopo il derby calabrese

Colpito sul parabrezza da una pietra scagliata dai tifosi catanzaresi dopo il derby vinto a Cosenza: l'uomo ha sporto denuncia dopo aver riparato il veicolo, privo di polizza cristalli e non assicurato per gli atti vandalici, di tasca propria.

"Ho mantenuto la calma – racconta l'uomo a Lacnews24.it – però lo spavento è stato tanto ed ho temuto potesse accadere il peggio per i miei figli e per mia nipote. Posso assicurare che non è stata una esperienza piacevole. Siamo rimasti illesi per miracolo".