Imbarazzo al sorteggio della Copa America: Bolivia inserita nel gruppo sbagliato

Attimi imbarazzanti durante il sorteggio della Copa America 2024. La Bolivia viene infatti estratta nel Gruppo B, ma in quel gruppo vi sono già due squadre Conmebol, il massimo consentito dal regolamento. Gli organizzatori sono dovuti subito correre ai ripari...

Un fatto davvero clamoroso per un sorteggio di questa portata, ma poco dopo c'è stata la correzione. Alla fine la Bolivia è stata inserita nel gruppo C, insieme a Stati Uniti, Uruguay e Panama. Il video del sorteggio, come è facilmente intuibile, sta già facendo il giro del web.