In una foto aveva le maniche corte: donna aiuto Var esclusa dal derby di Teheran

Motivazioni varie ed eventuali, ma la tanto attesa svolta femminile nello staff Var del derby di Teheran non c'è stata...

fabiolasuma1d 14 marzo 2024 (modifica il 14 marzo 2024 | 08:35)

Due ore dal derby di Teheran, agenzia di stampa iraniana associata al Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche un lancio di Tasnim, ha dato la notizia che Mahsa Ghorbani non sarebbe stata al VAR. All'origine dell'esclusione, ci sarebbero alcune foto, dove la direttrice di gara dell'Iran era con il capo coperto in divisa da arbitro FIFA ma in pantaloncini e maniche corte. La sua presenza come arbitro aiuto Var era stata ampiamente pubblicizzata prima della partita...C'è anche chi sostiene che la decisione sia stata presa per un'altra foto che la ritraeva come tifosa del Persepolis allo stadio, nel 2018.

In ogni caso poi in campo nonostante il grande supporto dei tifosi, il derby numero 103 si è concluso con un pareggio a reti inviolate con una prestazione di Esteghlal e Persepolis definita "strana" dai media iraniani. Tanto tempo perso per proteste arbitrali...

Javad Nkonam, allenatore della capolista Esteghlal rimasta al suo posto dopo lo 0-0 finale con due punti di vantaggio sui rivali del Persepolis, aveva più volte durante la stagione lamentato la mancanza di giocatori nella sua squadra, ma aveva comunque giocatori più esperti e di qualità del suo rivale nel delicato derby della capitale. Eppure la prestazione della sua squadra è stata deludente.

Esteghlal-Persepolis era il derby della 20esima giornata del campionato iraniano allo Stadio Azadi alle 20:00. Come di consueto, l'allenatore dell'Esteghlal, Javad Nekonam, non ha partecipato alla conferenza stampa, ma ha affidato il suo pensiero ai social, con una Instagram story in cui afferma che la sua squadra non è stata equiibrata nel derby ma che va avanti senza avere paura di nessuno.

