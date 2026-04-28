L'avvocato di Gianluca Rocchi, parlando a Radio CRC, ha chiarito che l'ex arbitro toscano potrebbe dare forfait all'interrogatorio di giovedì. Nonostante l'invito a comparire dei magistrati, il legale D'Avirro ha spiegato che il suo assistito sta valutando se presentarsi o meno davanti ai pm.

Gianluca Rocchi, ex arbitro e fino a poco tempo fa designatore arbitrale per la Serie A e B, è indagato dalla Procura di Milano con l'accusa di concorso in frode sportiva. Sarebbe infatti accusato di aver condizionato illecitamente alcune decisioni prese nella sala VAR di Lissone durante delle gare.

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"TORINO, ITALIA - 01 AGOSTO: L'arbitro Gianluca Rocchi osserva il campo dopo l'ultima partita della sua carriera, l'incontro di Serie A tra Juventus e AS Roma, il 1° agosto 2020 a Torino, Italia."

Inchiesta Arbitri, le parole dell'avvocato di Gianluca Rocchi

Ecco le parole del legale di Gianluca Rocchi riguardo l'interrogatorio in programma giovedì: "

Ha poi dichiarato che potrebbero decidere di non presentarsi avvalendosi della facoltà di non rispondere: "Mercoledì decideremo come rispondere all'invito a comparire per il 30 aprile, se presentarci oppure avvalerci della facoltà di non rispondere".

Ha poi risposto a delle domande sulle condizioni di Rocchi: "Come sta Rocchi? Non sta bene, si trova coinvolto in una tempesta. Nonostante sia una persona forte e capace, la contestazione di frode sportiva è pesante e ne è rimasto molto scosso".

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Ha poi parlato del caso Paterna, evento al centro delle indagini per frode sportiva: "Sul caso Paterna, il tema non è tanto se sia stato Rocchi o meno ma se effettivamente si concretizzi la circostanza di frode sportiva. È stata rispettata la lealtà sportiva, perché è chiaro che fosse un rigore clamoroso e plateale. Chi è intervenuto ha evitato che la gara venisse alterata".

Ha concluso poi dicendo di aspettare gli atti, senza fare ipotesi: "Quando vedrò gli atti, saprò rendermi conto di come sono andate le cose. Non faccio ipotesi, aspetto che mi vengano depositati gli atti e poi difenderò il mio cliente".