Independiente, pre derby: Gonzalo Veron in causa con il club “Occhio alla tua famiglia…”

Il calciatore, 33enne attaccante oggi in prestito all'Aldosivi, è in causa di lavoro con l'Independiente, da cui deve ricevere duemilatrecento milioni di pesos. Questo mercoledì dal club calcistico hanno presentato un Ricorso Straordinario, per il quale il Tribunale del Lavoro Numero 2 di Avellaneda, presieduto dalla Dott.ssa Adriana Terlizzi, deve definire tra questo venerdì e la prossima settimana se ci sarà una sentenza definitiva o se rilanceranno il caso presso la Corte Corte Suprema della Provincia di Buenos Aires.

Se la prima sentenza rimane definitiva, il giocatore chiederà il pagamento del debito e ciò potrebbe significare il fallimento economico del club. Secondo il giocatore, non è la prima volta che riceve minacce. Addirittura, in un'istanza del processo, non si presentò all'udienza per paura che potesse accadergli qualcosa. Tuttavia, la sua assenza è avvenuta senza preavviso alle autorità.