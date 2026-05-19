Cresce la preoccupazione attorno alle condizioni di Nico Paz. Il giovane talento del Como, fermatosi prima della penultima gara di campionato contro il Parma, rischia infatti uno stop importante al ginocchio proprio a ridosso del Mondiale. A tal proposito, è scoppiato un nuovo caso sulle condizioni del calciatore argentino che riguarda sia la società del Como che la nazionale Albiceleste.

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Si teme una lesione al ginocchio per Nico Paz

Secondo quanto riportato dal quotidiano argentino Olé,avrebbe riportato una lesione ossea al ginocchio sinistro, che avrebbe messo in discussione la presenza del calciatore argentino nell'ultima importante uscita stagionale del. Fortunatamente per la salute fisica del giocatore, sarebbero state escluse lesioni muscolari o al legamento.

COMO, ITALIA – 24 GENNAIO: l’allenatore del Como 1907, Cesc Fàbregas, dà indicazioni al suo giocatore Nico Paz durante la partita di Serie A tra Como 1907 e Torino FC allo Stadio Giuseppe Sinigaglia il 24 gennaio 2026 a Como, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Come annunciato da Cesc Fabregas prima del match contro il Parma, il talento argentino aveva riportato un problema al ginocchio già nella terzultima partita di campionato contro il Verona. Con i nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Nico Paz, però, sarebbe scoppiato un vero e proprio caso tra il Como e l'Argentina, riguardo la tutela del calciatore in vista delle ultime partite in maglia biancoblu.

Tensioni tra l'Argentina e Como

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: There is currently a growing CONFLICT between Como 1907 and the Argentina National Team over Nico Paz's injury situation.



The Italian club want Nico Paz to play in their final Serie A match of the season, while Argentina are pushing to keep him OUT in order… pic.twitter.com/Sf4ENdkiCZ — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 19, 2026

Sempre secondo la testata oltreoceano Olé, la nazionale argentina avrebbe inviato un medico inper accertarsi delle condizioni del talento ex Real Madrid . Una decisione figlia di un conflitto d'interessi tra

Da un lato, Fabregas sembrerebbe voler rassicurare tutti sulle condizioni di Paz, tanto da volerlo in campo nell'ultima delicata sfida in Serie A contro la Cremonese per cercare di agguantare un piazzamento in zona Champions League, tuttavia, l'Argentina vorrebbe che il fantasista classe 2004 non prendesse parte al match così da preservare il suo status fisico in vista di una possibile convocazione al Mondiale.

La scelta dell'Albiceleste è stata, quindi, quella di mandare un medico al centro sportivo del Como per valutare la reale entità dell'infortunio di Nico Paz così capire se il talento da Santa Cruz de Tenerife potrà o meno partecipare al match allo Zini di Cremona. Soltanto nelle prossime ore, dunque, si scoprirà chi avrà vinto il "braccio di ferro" tra le due società.

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