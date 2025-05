Il dubbio sulla titolarità o meno di Lautaro Martinez resta alto in casa Inter in vista del Barcellona

L'Inter di Simone Inzaghi,stasera contro il Barcellona, ha un grandissimo dubbio: l'impiego o meno di Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro infatti, nella sfida di andata, ha avuto un problema muscolare e il suo rientro non è ancora certo.

Inter-Barcellona, bivio Lautaro: Inzaghi che cosa farà — L'Inter con Lautaro Martinez o senza potrebbe cambiare radicalmente contro il Barcellona. I nerazzurri, in caso di presenza dal primo minuto del loro capitano, andrebbero a giocare come abbiamo visto all'andata delle semifinali di Champions League. L'argentino, più da seconda punta, alle spalle di un Marcus Thuram che detta la profondità e prova a infilare la difesa, altissima, dei blaugrana. Un po' come avvenuto nelle sfide contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, Inzaghi, col Barcellona, con Lautaro e Thuram predilige un calcio più verticale con i due avanti nerazzurri quasi in fila indiana e non affiancati.

Dall'altra parte c'è una squadra che, in assenza di Lautaro Martinez, dovrebbe optare su Taremi per fare coppia con Marcus Thuram. Anche in questo caso, visto l'infortunio dell'argentino al termine del primo tempo, si tratta di un esperimento visto in Catalogna con il centravanti iraniano dedito a venire molto più incontro per tenere alto il pallone, ma anche, a differenza di Lautaro, per giocare quasi da trequartista con il compagno di squadra francese più isolato in avanti. Difficile invece l'impiego di altri calciatori da affiancare a Thuram. Arnautovic, per caratteristiche, è molto più prima punta, mentre Correa non è presente in lista Champions nell'organico a disposizione di Simone Inzaghi.

Nelle ultime settimane, vista la possibile assenza in quel caso di Thuram, si era parlato anche di un avanzamento di Davide Frattesi sulla linea delle punte, ma in questa situazione l'italiano, come compagno di reparto, non calzerebbe benissimo con l'ex giocatore del Gladbach considerato che entrambi andrebbero a cercare la profondità lasciando un buco in quella zona di rifinitura del pallone.

Inter-Barcellona, i numeri di Lautaro in questa stagione I numeri di Lautaro Martinez, in questa stagione, sono buoni in Serie A, ma ottimi in Champions League e questo accentuerebbe ancor di più la sua assenza nel match di stasera. In Europa infatti, l'argentino ha realizzato otto reti, con una tripletta, in dodici presenze, mentre in campionato il capitano della Beneamata ha messo a segno dodici gol in trentuno presenze, con cinque assist per i suoi compagni di squadra.