Stasera al Meazza andrà in scena il secondo atto delle semifinali di Champions League fra l'Inter di Simone Inzaghi e il Barcellona di Hansi Flick

Giorgio Trobbiani 6 maggio 2025 (modifica il 6 maggio 2025 | 10:58)

Stasera al Meazza andrà in scena il secondo atto delle semifinali di Champions League fra l'Inter di Simone Inzaghi e il Barcellona di Hansi Flick dopo il pareggio pirotecnico dell'andata in Catalogna. Una sfida, anche concettuale, fra una grandissima organizzazione e una quantità di talento esorbitante.

Inter-Barcellona, una sfida 'for the ages' — Negli Stati Uniti, quando si parla di qualcosa che sarà memorabile, si dice 'for the ages'. EInter-Barcellona di stasera è una sfida di questo tipo, destinata a restare nella memoria e nel tempo anche a livello concettuale per quella che è la valorizzazione della squadra contro la valorizzazione dei singoli. L'Inter di Simone Inzaghi, che da diverse finestre di calciomercato ormai, opera soltanto con calciatori da rilanciare, parametri zero e talenti sui quali scommettere, affronta il Barcellona di Flick, un roster pieno zeppo di talenti dove brilla, più di tutti, la stellina di Lamine Yamal.

L'Inter, che ha chiuso il girone unico nei primi posti, così come i blaugrana, fa dell'organizzazione e del gioco posizionale la sua forza dove i singoli vanno in secondo piano, dove la compattezza e la coesione di squadra fanno la differenza. Sin da quando è arrivato a Milano, Simone Inzaghi ha dovuto far fronte con una situazione economica della Beneamata non particolarmente rosea, ma ha tenuto botta e, costruendo un vero e proprio sistema e impianto di gioco, ha lanciato l'Inter ai vertici del calcio europeo fino ad arrivare anche all'atto finale, due anni fa, contro il Manchester City di Pep Guardiola.

Di fronte c'è il Barcellona di Flick. Un organico che, a livello difensivo, scommette sulla forza dei propri elementi, così come davanti punta tutto sulle triangolazioni e sulla qualità delle sue stelle, uno su tutti Lamine Yamal. Il giocatore spagnolo, reduce da un europeo vinto, è il simbolo di un Barcellona che sta cambiando ed è forse, ad oggi, la squadra più forte del mondo per potenziale offensivo.

"L'ossessione supera il talento": Hustle trasposto a Inter-Barcellona — Nel duemilaventidue, su Netflix, esce il film 'Hustle' con Adam Sandler e Juancho Hernangomez, professionista NBA che interpreta un giocatore in cerca di rilancio. In quel lungometraggio c'è un dialogo, anche quello 'for the ages', fra Sandler e il cestista spagnolo dove il noto comico americano afferma: "L’ ossessione batte il talento, lo batterà sempre!! Tu hai anche tutto il talento del mondo, ma hai anche l’ossessione? È l’unica cosa a cui pensi? Ascoltami, lì fuori sei tu contro te stesso. Quando entri in quel campo devi pensare (Io sono il miglior giocatore qui dentro)".

This new trailer for “Hustle,” produced by Adam Sandler and LeBron James is 🔥🔥🔥

— Hoop Central (@TheHoopCentral) May 10, 2022

Questo è ciò che si augurano i tifosi e il mondo Inter, l'ossessione dell'allenamento e del sistema dei nerazzurri che vuole battere il talento, puro e cristallino, del Barcellona di Flick: chi la spunterà.