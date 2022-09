Dc United, razzismo: un avversario contro Lowe, Rooney sostituisce il giocatore vittima dell’insulto

All’Audi Field di Washington D.C. Phil Neville e il suo Inter Miami hanno trionfato per 3-2 contro il DC United allenato da Wayne Rooney. Per i padroni di casa sono andati a segno l’ex Liverpool Benteke e Fountas; il Pipita Higuain e Leonardo Campana (doppietta) per gli ospiti.

Ma i riflettori della gara si sono accesi su un episodio in particolare: nel secondo tempo, infatti, Taxiarchis Fountas del DC United e Damion Lowe dell’Inter Miami hanno avuto un duro battibecco. I due giocatori sono stati ammoniti dall’arbitro Ismail Elfath. DeAndre Yedlin, terzino dell’Inter Miami ed ex Tottenham e Newcastle, ha confessato che, mentre il suo compagno di squadra Lowe si stava allontanando dopo lo scontro verbale con Fountas, un giocatore avversario ha usato un insulto razzista nei confronti dello stesso Lowe. Neville nel post-partita ha confermato le affermazioni dell’ex Spurs.

Secondo quanto raccolto dal The Athletics, Fountas ha negato di aver utilizzato un insulto razzista. Intanto la MLS indagherà su questo episodio come recita una nota ufficiale: “La MLS ha tolleranza zero per il linguaggio offensivo e prendiamo queste accuse molto sul serio. Un'indagine su questa questione inizierà prontamente. Ulteriori informazioni saranno fornite al completamento di tale indagine". L’ex leggenda del Manchester United, Wayne Rooney, ha confermato che “c’è stata una denuncia, sono sicuro che si indagherà su questo episodio. Non posso dire molto altro”. Il DC United, tramite un comunicato ufficiale, ha dichiarato: “Il DC United è a conoscenza delle accuse che coinvolgono un giocatore durante la partita contro l'Inter Miami CF. Il club lavorerà a stretto contatto con Major League Soccer e Inter Miami per indagare sull'incidente".