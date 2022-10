Irlanda Femminile, derby celtico vinto e pass per i Mondiali: canti pro-Ira negli spogliatoi, poi le scuse…

Lo testimoniano diversi filmati diffusi sui social. In una storia girata in diretta su Instagram, le giocatrici sono state filmate mentre cantavano “Ooh Ahh, Up the RA”, chiaro riferimento all’IRA (Irish Republican Army).

La FAI (Football Association of Ireland) e la ct Pauw hanno prontamente avanzato le proprie scuse per i canti inappropriati. Ecco il comunicato della FAI: “La Federcalcio irlandese, la Repubblica d'Irlanda e l'allenatore della nazionale femminile irlandese Vera Pauw si scusano per qualsiasi offesa causata da una canzone cantata dai giocatori negli spogliatoi dopo la partita di qualificazione alla Coppa del Mondo femminile FIFA vinta contro la Scozia all'Hampden Park martedì sera”. Queste le parole della ct Pauw in conferenza stampa a Dublino: “Ci scusiamo dal profondo del nostro cuore con chiunque si stato offeso dal contenuto dei festeggiamenti post-partita dopo la nostra qualificazione alla Coppa del Mondo. Analizzeremo l’accaduto con i giocatori e ricorderemo le loro responsabilità al riguardo. Ho parlato con i giocatori e siamo dispiaciuti collettivamente per qualsiasi danno causato, non ci possono essere scuse per questo”.