Istanbul, Jaap Stam: “Zero feste nell’intervallo, anzi Ancelotti ci aveva avvisati…”

Parlando a “The Overlap”, l’ex difensore olandese ha ricordato gli eventi dell’intervallo in Turchia: “Anche durante l’incontro ho sentito dei discorsi e questo mi dà davvero fastidio, la gente dice che all’intervallo stavamo già festeggiando e cose del genere. Riuscite ad immaginare giocatori di questo livello entrare in uno spogliatoio? Ok, sei in vantaggio di 3-0, ma pensi che festeggeremo?”.