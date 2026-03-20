Chiesa ritorna dopo 9 mesi, si rivedono anche Pisilli e Scalvini. Fuori ancora Berardi. Prima volta per Palestra. Giovedì sfida contro l'Irlanda del Nord

Mattia Celio Redattore 20 marzo - 13:59

Missione Mondiale 2026. Dopo il deludente secondo posto nella fase a girone, l'Italia di Gennaro Gattuso è costretta per la terza volta ad ottenere la qualificazione tramite il playoff. Dopo le recenti dolorose eliminazioni per mano di Svezia e Macedonia del Nord, gli azzurri non possono permettersi un altro passo falso. L'ultima partecipazione risale ormai a Brasile 2014. Troppo tempo per una squadra che ha vinto 4 mondiali nella sua storia. Ecco i convocati del tecnico azzurro.

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Italia, ritorna Federico Chiesa. Prima volta per Palestra. Out Berardi: i convocati di Gennaro Gattuso — 12 ormai sono passati dall'ultima volta che l'Italia ha disputato la Coppa del Mondo. Da quel momento due clamorose eliminazioni contro Svezia e Macedonia del Nord. Gli azzurri non possono permettersi di mancare la qualificazione per la terza edizione consecutiva. Il secondo posto nel girone ha lasciato molta delusione, data poi la netta superiorità della Norvegia, ma come spesso si dice "ormai è successo". Per la squadra di Gattuso è tempo di pensare ai playoff.

Gli azzurri saranno impegnati contro l'Irlanda del Nord giovedì 26 marzo alla New Balance Arena di Bergamo. Un appuntamento assolutamente da non sbagliare. In caso di successo, l'Italia si giocherebbe la finale, in trasferta, contro la vincente tra Bosnia e Galles. Pochi minuti fa, Gennaro Gattuso ha ufficializzato la lista dei convocati e, tra conferme e novità, le sorprese non mancano.

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Dopo nove mesi si rivede Federico Chiesa. Nonostante la stagione non molto esaltante con il Liverpool, anche per il poco spazio trovato, l'ex Juventus ritorna a vestire la maglia della Nazionale in un'occasione molto importante. Prima volta, invece, per una delle rivelazioni della Serie A, ovvero Marco Palestra, già oggetto di mercato per la prossima estate. Si rivedono anche Giorgio Scalvini e Niccolò Pisilli, assenti entrambi dal 2024. In attacco confermati Kean e Retegui, mentre ancora una volta out Domenico Berardi.

I convocati di Gennaro Gattuso — Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Federico Chiesa (Liverpool), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).

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