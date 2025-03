Il commissario tecnico si prepara per la sfida dei ai tedeschi di Nagelsmann: Raspadori verso la conferma dietro Retegui, Calafiori-Bastoni in difesa e ballottaggio sull'esterno destro.

Samuele Amato 19 marzo - 11:01

Si ritorna in territorio internazionale con le rispettive rappresentative calcistiche dei principali Paesi in campo. Oltre alle prime partite per le qualificazioni ai Mondiali 2026, spazio alla Nations League delle varie confederazioni continentali. Competizione che vedrà impegnata anche la Nazionale azzurra di Luciano Spalletti, pronta ad affrontare il doppio confronto con i tedeschi per i quarti di finale. Ecco le probabili formazioni di Italia-Germania, in programma giovedì 20 marzo.

Verso l'andata dei quarti di Nations League — Si fermano le competizione per club, ma il grande calcio continuerà ad appassionare i tifosi di ogni Paese con il ritorno delle nazionali. Per il Belpaese, gli Azzurri di Luciano Spalletti si preparano al meglio per affrontare i quarti di finale della UEFA Nations League contro la Nazionale tedesca di Julian Nagelsmann.

Italia-Germania sarà un banco di prova per entrambe le squadre, le quali vorranno sicuramente continuare il percorso nella competizione e affrontare le migliori rappresentative nazionali europee.

Dopo circa quattro mesi, il commissario tecnico italiano può ritornare a lavorare con gli Azzurri ripartendo da dove avevano finito l'ultima sosta: San Siro. Infatti, l'ultima partita della Nazionale italiana risale al 17 novembre 2024, quando si è dovuta arrendere alla Francia nello stadio Giuseppe Meazza. L'obiettivo dell'anno sarà sicuramente la qualificazione al prossimo coppa del mondo, ma per farlo bisognerà far crescere la squadra di Spalletti. Italia che sembra aver trovare una certa continuità, se non nei risultati, almeno nelle prestazioni - dopo il deludente europeo della scorsa estate.

Stavolta è un'altra grande e storica nazionale a farsi avanti nella Scala del Calcio. A Milano, la Germania di Nagelsmann vorrà sicuramente ripartire dopo una fase a gironi quasi perfetta (quattro vittorie e due pareggi, l'ultimo contro l'Ungheria). La Mannschaft sembra aver risposto in maniera positiva al cambio tecnico avvenuto ormai più di un anno fa: il successore di Hansi Flick ha portato i tedeschi a giocare alla pari il quarto di finale contro la Spagna ad Euro 2024; terminato però con la vittoria degli iberici.

Le probabili formazioni di Italia-Germania — Per affrontare al meglio la sfida e ripartire, i due tecnici hanno convocato i migliori a disposizione - con qualche novità per fronteggiare infortuni importanti. La sfida di domani sera, giovedì 20 marzo, sarà valida per l'andata dei quarti di finale di Nations League - ma il passaggio del turno si deciderà in terra tedesca domenica 23 marzo, con il ritorno.

Una doppia sfida, dunque, a pochi giorni di distanza. Per Spalletti si tratta di trovare delle contromisure ai giovani talenti tedeschi. Con Federico Dimarco alle prese con un infortunio, sulla sinistra ci sarà Destiny Udogie; a destra, invece, dal primo minuto dovrebbe tornare il bianconero Andrea Cambiaso (anche se scalpita Matteo Politano).

Qualche ballottaggio tra difesa e trequarti offensiva: dovrebbe giocare Riccardo Calafiori come braccetto di sinistra, con Alessandro Bastoni centrale; mentre a supporto di Mateo Retegui, unica punta, ci dovrebbe essere Giacomo Raspadori (ipotesi anche Davide Frattesi avanzato). Per Nagelsmann, invece, un'emergenza lo ha costretto a correre ai ripari, con convocazioni inedite (tra cui anche l'interista Yann Bisseck), viste le assenze di Kai Havertz e Florian Wirtz. Indisponibilità che vedranno il tecnico tedesco adottare nuove soluzioni tra andata e ritorno dei quarti. Ecco, dunque, le probabili formazioni di Italia-Germania.

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Barella, Ricci, Tonali, Udogie; Raspadori; Retegui.

GERMANIA (4-2-3-1): Nubel; Kimmich, Koch, Schlotterback, Mittelstadt; Andrich, Goretzka; Sané, Musiala, Adeyemi; Undav.