Un sogno non ancora del tutto sfumato. L'Italia presente al prossimo Mondiale, con le attuali instabilità geopolitiche globali, continua ad essere una voce che serpeggia, nonostante le recenti titubanze di Donald Trump. A rinforzare i rumours, ci ha pensato ancora Paolo Zampolli, voce autorevole molto vicina a Gianni Infantino e al presidente USA, essendo un inviato dell'amministrazione del tycoon.

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Donald Trump e Gianni Infantino. (Foto di Win McNamee/Getty Images)

Italia al Mondiale? Le percentuali del ripescaggio

Nel corso della puntata numero 792 della "Politica del Pallone", a Rai Gr Parlamento, Paolo Zampolli ha ribadito come l'ipotesi del ripescaggio della nazionale italiana. Di seguito le sue parole: "Ho incontrato il ministro Abodi, ho visto i tentennamenti dell'Iran a causa della guerra e ho chiesto a Gianni (Infantino ndr) di chiamare alla Casa Bianca, valutando la possibilità di un ripescaggio dell'Italia. I visti sono molto difficili da avere e non vogliamo persone che possono fare cose sbagliate".

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Continuando sul tema, Zampolli ha riferito: "Se poi si mandano delle persone che non sono benvenute negli Stati Uniti d’America è meglio che non vengano". La percentuale del ripescaggio dell'Italia non sarebbe affatto bassa, stando al noto inviato: "Io penso più del 50%, incontrerò Infantino al Gp di Miami di Formula 1 e poi a Los Angeles".

E Trump...

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Alle prese con questioni infinitamente più importanti, il Mondiale resta un tema però anche per Donald Trump. Sebbene non sia stato incontrato direttamente da Paolo Zampolli, questi ha ribadito il punto di vista del segretario di Statoper cui i calciatori iraniani sarebbero benvenuti nel Paese ma "non possono portare persone che non vanno bene agli Stati Uniti d’America".L'inviato ha ribadito che l'ipotesi di un ripescaggio dell'Italia l'abbia avuta già dopo il ko della Bosnia, perché secondo lui non può esistere un - altro - Mondiale senza azzurri. In ogni caso, ha chiosato con: "".

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