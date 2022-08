Komsic, dona il fegato e lascia il calcio ma salva la mamma: la storia di un eroe

Il buon Komsic ha deciso di interrompere il suo sogno per qualcosa di più grande. La mamma di Komsic vive da qualche anno con una malattia che le consuma il fegato.

Dopo anni di ricerca di donatori e dopo che ogni tentativo è stato vano, compresi 3 trapianti di fegato falliti, Robert ha scelto l’unica opzione in grado di salvare la vita a sua mamma. Le ha donato il 70% del suo fegato, essendo l’unico donatore compatibile in famiglia.

I medici erano stati chiari con lui, non avrebbe potuto più giocare a calcio ma Robert ha avuto davvero pochi dubbi. “Lei ha dato la vita a me, e io ora a lei”. Tantissimi i messaggi di persone del mondo del calcio e non che hanno seguito e sostenuto il giovane e la sua famiglia.