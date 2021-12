La Banca centrale argentina e il conio mondiale: ecco le monete “Qatar 2022”

Il Banco Central de la República Argentina ha annunciato che conierà e venderà 2.500 monete speciali per la Coppa del Mondo nell’ambito del Programma di monete commemorative dei Mondiali, iniziato con Germania 2006

Dopo il pareggio a reti inviolate con il Brasile nel doppio appuntamento delle qualificazioni sudamericane di novembre, la Nazionale argentina si è qualificata ai Mondiali 2022 in Qatar con cinque partite di anticipo. Intanto la scorsa settimana, la Banca Centrale dell’Argentina ha annunciato l’emissione di una moneta d’argento speciale per la Coppa del Mondo.

Il Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha riferito che, nell’ambito del Programma di monete commemorative dei Mondiali, in atto da Germania 2006, conierà monete “Qatar 2022”, che avranno sul fronte una scarpetta che calcia il pallone con la scritta “República Argentina”, mentre nella parte posteriore avrà una rete della porta sullo sfondo con “Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 TM” sopra, il numero cinque e “Pesos” al centro e “2021” (anno di emissione) sotto.

La moneta è in argento 925, ha un valore nominale di cinque pesos, una dimensione di 40 millimetri e pesa 27 grammi. Verranno emesse 2500 unità per il mercato centrale e potranno essere acquistate con cofanetto, capsula in acrilico e certificato di autenticità del valore di 11.400 dollari.