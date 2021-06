La confessione di Ortega: “Se Bielsa l’avessi avuto prima, sarei stato un giocatore migliore”

L'ex Parma e Sampdoria ha evidenziato il modo di lavorare e le qualità del Loco, che ha avuto come tecnico soltanto nella Nazionale argentina

Marcelo Bielsa è un allenatore che non passa mai inosservato. La stragrande maggioranza dei giocatori da lui allenati ha solo parole di affetto e gratitudine per il Loco. L’ultimo ad essere entusiasta dell’attuale tecnico del Leeds United è Ariel Ortega, oggi 47enne.

“Senza dubbio mi ha reso un giocatore migliore e se l’avessi avuto prima, avrei giocato ancora molto meglio – ha confessato El Burrito in un’intervista con ESPN –. Lo ha avuto da grande e credevo di conoscere tutti i movimenti di un attaccante. Penso che in alcuni dettagli mi abbia migliorato molto e ho potuto giocare in maniera eccellente”.