La fidanzata gli salva la vita durante un arresto cardiaco a letto, Adam Dodd racconta…

Questo il racconto di Dodd: “Il mio cuore si era fermato e stavo morendo. Per fortuna la mia ragazza ha sentito il mio sussulto e ha prontamente chiamato il 999 ed eseguito la RCP (rianimazione cardiopolmonare o massaggio cardiaco) fino a quando non è arrivata l’ambulanza dopo circa 16 minuti. Se non ci fosse stata lei a praticarmi la RCP sarei morto. Le possibilità di sopravvivenza ad un arresto cardiaco fuori dall’ospedale sono del 3%”. Continua il terzino dell’FC United of Manchester: “Appena arrivata l’ambulanza, hanno utilizzato il defibrillatore. Dopo alcuni tentativi hanno recuperato il battito cardiaco. Poi mi hanno portato all’ospedale di Blackpool nel reparto di terapia intensiva in coma indotto dove sono rimasto per quattro giorni. Non ricordo nulla di tutto ciò, ma non riesco ad immaginare cosa abbiano provato i miei cari, temendo per la mia vita o per possibili danni cerebrali. La mia vita è stata completamente sconvolta”. Il 7 giugno “Doddy” si è svegliato dal coma. Grazie all’RCP e alle cure in ospedale Adam è sopravvissuto. Adesso gli verrà impiantato un defibrillatore e dovrà osservare un lungo periodo di riposo. Non potrà giocare a calcio per un po’, serve solo tempo per il processo di recupero.