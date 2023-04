La Fondazione Pelé vuole O’Rey nel dizionario: sinonimo di grandezza ed eccellenza…

La Fondazione Pelé ha promosso una campagna per inserire nel vocabolario portoghese l’unico giocatore ad aver vinto tre Coppe del Mondo con la sua Nazionale

La Fondazione Pelé ha promosso da giovedì scorso una campagna per l’inserimento della parola Pelé nel dizionario portoghese come sinonimo di “grandezza”, “ineguagliabile” e “unico”, in omaggio al leggendario giocatore brasiliano, scomparso il 29 dicembre.