La giornalista “palpata” sul sedere dopo il derby di Empoli: tifoso condannato e multato

La giornalista, che in diretta, disarmata da quel gesto ("Scusami tu non puoi fare questo", la sua frase), prima del quale il Serrani si era sputato sulla mano come confermato da "Italia Sotto Inchiesta", il programma di Radio Rai Uno di Emanuela Falcetti, ha proceduto con la denuncia per molestie sessuali. La pena è stata sospesa per cinque anni, ma l’imputato in questo periodo dovrà partecipare ad un percorso di recupero. Andrea Serrani è stato inoltre condannato a pagare una provvisionale di 10 mila euro verso la giornalista e 5 mila euro a testa per l’Ordine dei Giornalisti, Federazione Nazionale Stampa Italiana (FNSI) e Associazione Stampa Toscana (AST), tutti costituiti parte civile nel procedimento. Oltraggio quindi non solo alla donna, ma anche alla categoria dei giornalisti.