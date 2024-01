Derby basco, la Liga denuncia l’Athletic Bilbao: cori offensivi contro Imanol Alguacil

La tifoseria e il club biancorosso di Bilbao sono arrivati a quota otto sanzioni in undici partite casalinghe del campionato per infrazioni

La Lega nazionale spagnola di calcio professionistico ha inviato un rapporto al Comitato di concorrenza della RFEF e alla Commissione antiviolenza in cui vengono dettagliati i cori registrati nel recente derby giocato a San Mamés e vinto 2-1 dall'Athletic Bilbao sulla Real Sociedad. Secondo il rapporto, "al 63° minuto della partita, un gruppo di tifosi locali, situato tra i settori 105 e 110 della tribuna inferiore nord, dietro uno striscione con la scritta "Iñigo Cabacas Herri", ha cantato ad alta voce in coro e ha coordinato, per circa 10 secondi, il canto "arriba, arriba arriba, pim pam pum", rivolto a Imanol Alguacil, tecnico della Real Sociedad, squadra rivale del Bilbao.

In secondo luogo denuncia che al minuto 90+3 della partita, un gruppo di tifosi locali, situato tra i settori 105 e 110 della tribuna bassa nord, si è posizionato dietro uno striscione con il motto 'Iñigo Cabacas Herri', ha cantato in forma corale e coordinata, per circa 6 secondi, il canto, 'Imanol, figlio di p...".

La Liga precisa che l'Athletic "ha reagito immediatamente dopo ciascuno dei cori attivando il suo protocollo d'azione, trasmettendo attraverso il tabellone video un testo sulla non proliferazione dei cori offensivi o intolleranti, trasmesso sia in spagnolo che in basco. Inoltre, attraverso il sistema di diffusione sonora della partita è stato trasmesso un messaggio che invita alla tolleranza, al rispetto e al godimento della partita. La LFP evidenzia "in modo particolare" che i fatti sopra menzionati si sono verificati solo dalla zona incriminata, con il resto della tifoseria locale presente nello stadio che ha mantenuto un comportamento adeguato.

