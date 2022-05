La moglie di Thiago Alcantara sul caos allo Stade de France: “Minacciati da bande di ladri”

Emergono nuovi racconti sugli incresciosi fatti di Parigi, poco prima della finale di Champions. Fra le vittime di tali incidenti c'è anche la famiglia di Thiago Alcantara

Immagini assurde a cui abbiamo assistito prima della finale di Champions fra Liverpool e Real Madrid, con pesanti tafferugli a causa di tanti tifosi inglesi presentatisi senza biglietto allo Stade de France. Scene che hanno rischiato di presentare il remake della triste notte dell'Hysel, il cui anniversario ricorreva proprio nella giornata di ieri. Per fortuna tutto è rientrato senza decessi, ma con diversi feriti, e fra chi ha vissuto momenti da incubo c'è la famiglia di Thiago Alcantara.

La moglie del centrocampista dei Reds, Julia Vigas, era infatti presente a Parigi, e in virtù della situazione creatasi ha dovuto lasciare lo stadio scortata dalle autorità. Sui social ha infatti postato il seguente messaggio: "Non mi piace commentare queste cose, ma questa volta ho bisogno di esprimermi. La finale è stata un incubo totale e non si tratta di calcio, va ben oltre il risultato". La stessa ha aggiunto: "A causa della mancanza di organizzazione e sicurezza, ci sono stati molti momenti di paura. Siamo stati minacciati da bande di ladri che hanno cercato di derubarci ed entrare allo stadio senza biglietto. Persone innocenti sono state colpite da lacrimogeni della polizia".