La nazionale croata Ana Markovic: “Molte persone si spacciano per manager, ma so cosa vogliono da me…”

In molti si spingono in apprezzamenti poco eleganti, fino ad arrivare a mandarle foto. La numero 11 della Croazia ha dichiarato che vorrebbe essere giudicata solo per quello che fa in campo, per le prestazioni e per i gol e non per l’aspetto esteriore. Queste le sue parole al sito elvetico 20min.ch: “Per carità, apprezzo quando mi fanno complimenti, non mi dà fastidio se mi dicono che sono bella. Ma ho letto in alcuni articoli che sono la più sexy e questo non mi piace. Ci si spinge troppo in là nei giudizi e questo non piace né a me né alla mia famiglia”. La Markovic ha anche spiegato in che modo i selezionatori della Nazionale croata l’hanno scoperta: “Lo staff della Croazia è stato molto professionale. Hanno studiato le mie prestazioni e le mie caratteristiche attraverso video Youtube. Hanno fatto un ottimo lavoro in Federazione”. A darle fastidio sono i messaggi che riceve sui social: “Molte persone mi scrivono e si spacciano per manager. Ma io so esattamente cosa vogliono da me. Non mi hanno mai vista giocare a calcio, si limitano solo ad un giudizio estetico. Mi spiace non s’informino per bene”. Alla domanda se poserebbe per foto osé in cambio di fior fior di quattrini, la Markovic risponde così: “Recentemente avevo anche pubblicato alcune foto un po’ provocatorie (in bikini) ma non poserei mai nuda da nessuna parte. Non potrei farlo e convivere con questa cosa. E non saprei nemmeno come la prenderebbe la mia famiglia…”.