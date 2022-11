La protesta del Rapid al derby di Bucarest: “I nostri tifosi perquisiti ingiustamente!”

Il Rapid ha perso il derby contro l'FCSB, punteggio 1-3, nella 17esima giornata della Superliga rumena. Tuttavia, non è stata la sconfitta a sconvolgere di più il club, ma il modo in cui la Polizia ha operato all'Arena Nazionale.

Redazione DDD

Attraverso un comunicato pubblicato sulla pagina Facebook della squadra, i cittadini di Višin hanno chiesto pubblicamente al ministro dell'Interno, Lucian Bode, di fermare atti come quelli del derby da parte della Gendarmeria rumena.

Il Rapid ha espresso la sua insoddisfazione per gli atti della Gendarmeria durante il derby con l'FCSB: "Chiediamo al ministro Bode di prendere misure urgenti per fermare queste pratiche". Prima della partita, i tifosi del Rapid sono stati perquisiti "a sangue" dagli agenti, per il dispiacere dei capi della curva.

"Dignità per i tifosi"

Le parole del Rapid Bucarest dopo il derby perso in casa 3-1: "Abbiamo ricevuto con indignazione la notizia del modo in cui la polizia ha inteso trattare i nostri tifosi prima di entrare all'Arena Nazionale, per la partita del 6 novembre. Il trattamento a cui sono stati sottoposti dai gendarmi, che li hanno separati, spogliati, fotografati e inventariati come se fossero oggetti, non è solo abusivo, ma viola uno dei diritti più elementari dell'uomo: il diritto alla dignità. Questo è un diritto fondamentale, riconquistato dai romeni durante la Rivoluzione, e non accetteremo che venga violato per nessun motivo, tanto meno per il semplice 'reato' di essere un membro di una curva".

Non solo: "Come Don Chisciotte, sembra che stiamo combattendo contro i mulini a vento: più facciamo per attirare i tifosi negli stadi, più lo Stato fa per scacciarli. Tali atti presi da tempi di triste memoria non fanno che indebolire la fiducia non solo dei sostenitori rapidisti, ma di tutti gli amanti dello sport, in tutto ciò che significa poliziotti e gendarmi".