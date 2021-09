La richiesta di Elisabetta II a CR7: 80 maglie ai dipendenti e una autografata per lei

Una richiesta particolare quella della regina d’Inghilterra all’asso portoghese, precisamente 80 maglie per i suoi collaboratori, ma anche una maglia tutta sua…

Cristiano Ronaldo ha milioni di fan in tutto il globo, e fra questi ce n’è uno davvero speciale: la regina Elisabetta. Proprio così, sua maestà è un’ammiratrice dell’asso portoghese, tanto da presentargli una richiesta davvero particolare. Innanzitutto un totale di 80 maglie per i suoi dipendenti, dato che Elisabetta II ha davvero a cuore i suoi dipendenti, che apprezzeranno certamente il regalo.

Non poteva mancare un’ulteriore richiesta: quella per sé stessa. La regina infatti avrebbe chiesto la maglia del debutto di CR7 con lo United, ovviamente autografata dal portoghese. È la prima volta di una simile richiesta da parte di Elisabetta II, di cui è noto l’interesse per il calcio, ma non si conosceva la sua passione per Cristiano Ronaldo. Arriveranno le maglie? Difficile dire no alla regina d’Inghilterra…