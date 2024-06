La Uefa e il derby sul Kosovo all’Europeo: striscioni, multa di 10.000 euro ad Albania e Serbia

La UEFA ha multato entrambe le Federazioni albanese e serba per 10.000 euro, dopo che i loro tifosi avevano esposto striscioni con mappe nazionaliste durante la partita dell'Europeo. Ciascuna Federazione è stata accusata di “trasmettere messaggi provocatori e non in linea con un evento sportivo” perché responsabile del comportamento dei propri tifosi allo stadio. I tifosi albanesi hanno affisso uno striscione con la mappa del paese che si estende oltre i suoi confini nel territorio delle nazioni vicine ed è stato visto nella sconfitta per 2-1 contro l'Italia domenica 16 giugno a Dortmund.