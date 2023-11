La verità su Usa ’94, il preparatore Signorini: “Maradona usato in cambio di Grondona eletto alla Fifa”

Sfortunatamente, Diego Armando fu costretto a lasciare i suoi compagni in seguito a un test antidoping positivo dopo che l’Albiceleste aveva affrontato la Nigeria nella fase a gironi del torneo, lasciando gli argentini con il cuore spezzato.

Quasi tre decenni dopo, Fernando Signorini, preparatore fisico di Maradona, ha detto la sua verità alle telecamere che hanno girato la serie “La Hija de Dios”, assicurando che El Pibe de Oro è stato consegnato da Julio Grondona in persona alla FIFA.

“Quando la Coppa del Mondo finisce, il signor Julio Humberto Grondona viene nominato vicepresidente della FIFA e presidente del comitato finanziario per gestire un portafoglio di centinaia di milioni di dollari senza sapere parlare inglese... Vi ricordate il gioco delle figurine, ti do questa in cambio dell’altra? Diego è stato consegnato”, ha raccontato.