Lancio di razzi in campo, il derby di Tel Aviv interrotto e ripreso

In quasi tutti i derby il gioco viene interrotto a causa dell'accensione dei razzi e la partita di ieri sera (mercoledì 17 gennaio) non è stata diversa. Già al quinto minuto, la partita tra Maccabi Tel Aviv e Hapoel Tel Aviv è stata interrotta per diversi minuti a causa dell'accensione di razzi da parte dei tifosi di entrambe le squadre.

A parte ciò, sono stati accesi razzi anche sugli spalti che ospitano l'Hapoel Tel Aviv: non sono stati episodi gravi e quindi difficilmente verrà applicata la penalità della riduzione dei tre punti. In precedenza, la polizia israeliana aveva annunciato che gli agenti della stazione di Zichron Akab avevano sequestrato due granate nascoste in una borsa di tifosi sospettati di recarsi al derby calcistico di Tel Aviv. Sul posto è stato chiamato un sabotatore della polizia che si è occupato di far brillare le granate fumogene. Al termine dell'attività, 3 indagati, occupanti del veicolo, residenti a Pardes Hana, ventenni, sono stati fermati e portati alla stazione di polizia per essere interrogati.