L’Apache tra la MLS e il rafting: Tevez non ha ancora deciso cosa fare “da grande”

L'Apache è tornato in Argentina per le vacanze e ha svolto alcune attività turistiche in attesa della definizione del suo futuro professionale

Davide Capano

A quasi due mesi dalla conferenza stampa in cui ha annunciato di lasciare il Boca Juniors, Carlos Tevez non ha ancora definito cosa ne sarà del suo futuro professionale, non avendo ancora scelto il club con cui continuare la sua carriera. L'attaccante, infatti, è ancora indeciso sulla nuova esperienza.

Tevez, che ha trascorso alcune settimane godendosi una vacanza in famiglia negli Stati Uniti, è ora a Mendoza in Argentina, dove ha visitato una cantina e fatto rafting, tra le altre attività. L'Apache sta approfittando del tempo libero che non ha avuto negli ultimi anni per trascorrere momenti con la famiglia prima di confermare se e dove continuerà a giocare a calcio a livello professionistico.

Quando ha tenuto la conferenza a La Bombonera, per salutare la gente del Boca, l'Apache non aveva detto che si sarebbe ritirato. Per questo si è sempre ipotizzato che l'ex juventino sarebbe emigrato in qualche club straniero e la MLS appariva come una meta ideale tra competitività, economia e stile di vita. Tra una settimana si chiude, però, il registro dei trasferimenti nel campionato nordamericano, e finora non si sono avute notizie confermate su un possibile arrivo di Carlitos in qualche team della Major League Soccer.