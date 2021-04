L’appello di Asprilla al presidente della Colombia: “Troppo Covid, no alla Copa América”

La richiesta del 51enne ex Parma al presidente della Colombia Duque su Twitter e le forti critiche su ESPN

Davide Capano

Faustino Asprilla ha chiesto al numero uno del suo paese, Iván Duque, di non ospitare la Copa América che la nazione andina organizza con l’Argentina a giugno e luglio. “Presidente @IvanDuque non è il momento di organizzare una Copa América in Colombia, questa pandemia sta causando molti danni umani ed economici. Oggi abbiamo altre priorità, come evitare gli assembramenti”, ha scritto su Twitter l’esuberante “Tino”, ex attaccante di Parma e Newcastle tra 1992 e 1999.

I contagi e i decessi in Colombia si sono triplicati nell’ultima settimana, superando i 16mila casi giornalieri. Queste cifre non si registravano da più di due mesi, quando il secondo picco della pandemia ha messo al collasso gli ospedali. Nel paese sono morte 68.328 persone sulle 2.652.947 infette, mentre 2.471.498 persone sono guarite, secondo i rapporti ufficiali.

La Copa América, inizialmente in programma nel 2020 in Argentina e Colombia e rinviata a quest’anno a causa del Covid, è in programma dall’11 giugno al 10 luglio prossimi. Il presidente dell’Argentina Alberto Fernández, intanto, ha detto giovedì scorso di essere preoccupato poiché le partite del torneo e della Copa Libertadores possono far aumentare i casi di coronavirus, invitando così le federazioni a una maggiore cautela. “Non voglio impedire lo spettacolo della Copa América, vorrei che si sia molto ragionevoli e molto attenti – ha chiarito il politico argentino –. Abbiamo un po’ di tempo davanti per vedere come evolveranno le cose e per vedere come possiamo affrontare questo problema”.

Tuttavia il ministro dello Sport della Colombia, Ernesto Lucena, ha dichiarato al quotidiano El Tiempo che “la Copa América continua come era stata programmata dall’inizio, Argentina-Colombia”. “L’analisi fatta dal presidente dell’Argentina è un’analisi sensata – ha aggiunto – ma, come ha ribadito il presidente della Conmebol (Alejandro Domínguez, nda), la Copa va avanti con o senza pubblico”.

(Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Ascolteranno il parere di Asprilla? Intanto Faustino si è sfogato anche su ESPN: “Perché insistere per una Copa América quando il paese è messo molto male con la pandemia? Perché insistere se gli argentini si stanno arrendendo e noi ci crediamo i più ‘maiali’ e usciamo per dire di sì, facciamola e niente importa? Conoscere i rischi è molto facile, la gente uscirà a festeggiare se la Colombia vince. Se vengono Neymar o Lionel Messi, devi immaginare come sarà la città in cui vengono. Questo è molto testardo, no. Nessuno li controllerà”.