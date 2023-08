Latina-Lazio, derby del cuore per il Memorial Vincenzo D’Amico

La Lazio: "Una serata dedicata al ricordo dell’indimenticabile leggenda, che ci ha lasciato lo scorso 1° luglio". I biglietti sono già in vendita.

Il Latina ospiterà il primo Memorial in ricordo di Vincenzo D'Amico giocando un match contro la Lazio.

Il derby regionale andrà in scena al Francioni il prossimo 13 agosto alle ore 21.00; i tifosi di ambo le squadre vogliono presenziare in massa all'evento per onorare uno dei più grandi calciatori che abbia mai vestito la maglia biancoceleste.