L’Australia si vergogna: finimondo al derby di Melbourne, feriti arbitro, portiere e operatore tv

I tifosi sono scesi in campo al 22esimo minuto del derby tra Melbourne City e Melbourne Victory

Redazione DDD

L'arbitro Alex King stava cercando di proteggere il portiere del City Tom Glover dal lancio di un fumogeno in campo, quando entrambi hanno subito tagli alla faccia dopo essere stati colpiti da un secchio di metallo.

Glover ha avuto diversi punti di sutura prima di essere portato in ospedale per gli esami radiografici

Glover, 24 anni, si è sottoposto a "ulteriori controlli di follow-up" dopo essere stato valutato dal medico del club. Anche un cameraman televisivo è rimasto ferito da un razzo. In una dichiarazione, il Melbourne Victory fa sapere che il club è stato "devastato" e "condanna inequivocabilmente" il "comportamento spaventoso" dei tifosi alla partita di sabato allo stadio AAMI Park, che i due club cittadini condividono.

"Le azioni che si sono verificate, che hanno visto gli spettatori entrare in campo e ferire un giocatore del Melbourne City FC, un funzionario e un cameraman di Network 10, non sono accettabili in nessuna circostanza e non hanno posto nel calcio", è il testo della nota.

I tifosi avevano protestato prima e durante la partita, inizialmente sospesa e poi abbandonata per motivi di sicurezza dei giocatori. Il City era in vantaggio per 1-0 quando Glover sembrava rimandare verso la folla un fumogeno che era stato gettato verso di lui. Glover e l'arbitro King sono stati colpiti da un secchio usato per smaltire i razzi, coprendoli sia di polvere che di fumo.

I giocatori, tra cui l'ex ala del Portogallo e del Manchester United Nani, sono stati immediatamente fatti uscire dal campo e FootballAustralia.com ha dichiarato che la partita è stata annullata "per proteggere l'integrità dei giocatori". Una dichiarazione di Football Australia ha affermato che "forti sanzioni" verranno comminate dopo queste "scene scioccanti". "Non riesco a credere a quello che è successo", ha detto l'ex centrocampista australiano Robbie Slater. "Non è il modo di protestare. Molto triste che si sia arrivati ​​a questo". L'ex portiere dell'Australia Clint Bolton ha aggiunto che "non mi sono mai sentito così imbarazzato e vuoto come mi sento in questo momento". "Questa è una vergogna assoluta da parte dei fan del Melbourne Victory", ha scritto Ben Garuccio, terzino sinistro del Western United. "Non quello di cui ha bisogno il calcio in questo paese e spero che chiunque abbia lanciato quel secchio sia bandito dall'assistere a un'altra partita di A-League".