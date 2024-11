Argentina, gol in mezza rovesciata per Lautaro e record di Maradona eguagliato

Lautaro Martinez raggiunge Diego Armando Maradona per gol raggiunti, 32, con la maglia dell'Argentina dopo l'1-0 contro il Perù.

L'Argentina sempre più a vele spiegate verso la qualificazione ai Mondiali del 2026 itineranti in tre paesi (Canada, Messico e Stati Uniti). Nella notte italiana tra il 19 e 20 novembre, l'Albiceleste ha battuto 1-0 a il Perù grazie alla mezza rovesciata di Lautaro Martinez. L'attaccante dell'Inter, grazie a questa marcatura, raggiunge Diego Armando Maradona per numero di gol fatti nella storia della Nazionale. Ben 32 i centri della punta che lo collocano al quinto posto nella classifica generale. Ora l'obiettivo sarà quello di superarlo ma prima bisognerà raggiungere i traguardi prefissati in stagione con il suo club.