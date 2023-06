Le lacrime di Zizou: lui, nuovo testimonial della lotta contro il cancro infantile

Zizou non è riuscito a trattenere le lacrime alla sua prima conferenza per “Le Point Rose”, un progetto che aiuta i bambini nelle fasi finali del cancro. Nel 2019 l’ex tecnico del Real Madrid ha perso il fratello a causa della malattia.

Nel suo primo discorso per Le Point Rose, un progetto che offre “risorse umane, materiali e psicologiche” ai bambini nelle fasi finali del cancro e alle loro famiglie per “trovare una forma di resilienza di fronte all’impensabile”, Zizou ha detto con emozione: “Ho figli che sono sani. E questa storia mi ha toccato, perché non possiamo nemmeno immaginare quello che stanno passando. Quindi è complicato per me”.