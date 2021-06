L’ex Ct Sampaoli: la mascotte Sampi per aiutare i bimbi poveri brasiliani

Il tecnico argentino dell’Olympique Marsiglia ha presentato un progetto di solidarietà sul suolo brasiliano rivolto ai bambini vulnerabili. E c’è pure Sampi, mascotte d’eccezione…

Davide Capano

“Vi presento Sampi, la mascotte dell’Instituto Sampa´Olé, che ho progettato per offrire attività sportive e artistiche a duemila bambini in situazioni di vulnerabilità. Abbiamo due sedi: a Rio de Janeiro e Buzios. È un modo per restituire tutto quello che il calcio mi ha dato in questi decenni”. Così, Jorge Sampaoli, ex ct di Argentina e Cile, attualmente all’Olympique Marsiglia in Ligue 1, ha annunciato sabato attraverso i social network il nuovo programma di solidarietà da lui guidato, con l’intenzione di aiutare i bimbi a basso reddito sul territorio brasiliano. Lì dove ha allenato Santos e Atlético Mineiro.

Giovedì scorso il 61enne tecnico ha incontrato Claudio Castro (governatore di Rio) e Leandro Alves (segretario dello Sport e del Tempo Libero) per ufficializzare il progetto. Un’idea per distinguersi, davvero. Un modo per aiutare i più piccoli. E, naturalmente, le autorità governative hanno avuto in omaggio la maglia dell’OM.

Inoltre, Sampaoli ha presentato Sampi. Chi è? La mascotte dell’iniziativa. Un segno per restituire, come ha espresso, alla società tutto ciò che il football gli ha dato negli anni. L’Instituto Sampa´Olé ha un proprio account Instagram in modo che chi è interessato possa seguirlo o collaborarci. Un grande gol di mister Jorge!