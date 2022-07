Lo stadio e la clinica di Terni penalizzano Perugia? E’ derby sportivo e politico…

Clamoroso scontro sulla vicenda della clinica voluta dal patron della Ternana.

Redazione DDD

Ha tutta l'aria di essere un derby sportivo-politico. Il progetto della clinica specialistica abbinata allo stadio, voluta dal presidente della Ternana e patron di Unicusano Stefano Bandecchi, diventa un “caso” di “campanile”, come spesso accade Perugia e Terni non solo in campo calcistico.

Il caso

Il circolo Pd di Settevalli, una delle zone più popolose di Perugia, ha diffuso un comunicato nel quale parte lancia in resta contro il progetto della clinica abbinata allo Stadio. Il circolo Pd di Settevalli chiede ai vertici regionali del partito di votare no al progetto. Senza campanilismi per carità, si affrettano a dire. Ma dalle loro parole non sembrerebbe, secondo Calciofere.it: “L’organizzazione del sistema sanitario regionale viene quindi piegata agli interessi di un senz’altro importante imprenditore del settore calcistico, del quale non si conosce altrettanto rilievo imprenditoriale nel settore sanitario".

Scatta poi l’affondo: “La sostenibilità economica della realizzazione del nuovo stadio ternano si regge quasi interamente sulla costruzione di una nuova clinica, la quale dovrebbe operare non in regime privato (con prestazioni pagate direttamente dai pazienti) ma, come pretendono i richiedenti, in regime di convenzione con il sistema sanitario regionale (con prestazioni, cioè, pagate dalla Usl). In buona sostanza l’attuale presidente della Ternana Bandecchi si ritroverà per moltissimi anni a gestire uno stadio, nonché proprietario di una clinica entrambi pagati con il decisivo contributo dei soldi pubblici provenienti dalle tasse dei cittadini”. Poi il tasto dolente: “Tutti gli umbri pagheranno di tasca loro le politiche di privatizzazione della sanità umbra. A Perugia importanti servizi potrebbero essere tagliati per ‘riequilibrare’ i nuovi posti letto privati ternani”.

A stretto giro, non si è fatta attendere la replica di Bandecchi, dai canali ufficiali della Ternana: “I soldi guadagnati onestamente non sono vostri, ma di chi li ha guadagnati. Il vostro modo di pensare resta un modo comunista che niente ha da condividere con la realtà di adesso. Certi atteggiamenti retrogradi o sono frutto di invidia o sono frutto di stupidità. Così non perseguite l’interesse pubblico, che dovrebbe invece rappresentare il vostro credo politico. Putin aspetta adepti!”.