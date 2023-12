Ufficiale, Luis Suarez raggiunge Leo Messi a Miami: è reunion!

Dopo il secondo posto ottenuto col Gremio, da lui guidato a suon di gol e assist, Luis Suarez è appena sbarcato a Miami, dove firmerà con l'Inter. Negli States, l'uruguaiano ritroverà e riabbraccerà Lionel Messi e non solo...

La tanto attesa reunion tra Luis Suárez e Lionel Messi è ormai realtà, dopo che l'attaccante uruguaiano ha firmato oggi venerdì 22 dicembre con l'Inter Miami per la stagione 2024. Suárez e Messi hanno trascorso sei stagioni insieme al Barcellona, ​​vincendo insieme quattro campionati spagnoli e altri nove trofei, inclusa una Champions League.

Proprio così, Suárez è stato miglior giocatore e miglior attaccante del campionato brasiliano con il Gremio. "Sono molto felice ed emozionato di affrontare questa nuova sfida con l'Inter Miami - ha detto Suárez -. Non vedo l'ora di iniziare e sono pronto a lavorare per realizzare il sogno di vincere più titoli con questa grande squadra. Sono ottimista su ciò che possiamo ottenere insieme alla nostra ambizione condivisa”.

Da mesi si ipotizzava che Suárez sarebbe passato all'Inter Miami, soprattutto considerando il suo rapporto con Messi. L'Inter Miami ha vinto il suo primo trofeo, la Leagues Cip, la scorsa stagione poco dopo l'arrivo di Messi. Del resto la sua firma è stata la svolta che ha portato nel club talenti d'élite come Sergio Busquets e Jordi Alba, insieme all'allenatore Gerardo "Tata" Martino. Anche Busquets e Alba hanno giocato per il Barcellona insieme a Messi, e Martino dal canto suo è un ex allenatore del Barcellona.